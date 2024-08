Bắc Triều Tiên có thể sẽ cử Ngoại trưởng tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở Mỹ

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri Nhật Bản đưa tin Bắc Triều Tiên đang xem xét cử Ngoại trưởng Choe Son-hui tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào cuối tháng 9 tới.Tờ báo này dẫn một nguồn tin ngoại giao, cho biết bà Choe có khả năng sẽ tham dự phiên thảo luận chung, nơi lãnh đạo thượng đỉnh các nước lần lượt diễn thuyết, rồi sau đó sẽ có bài phát biểu vào ngày 28 hoặc 30/9.Nếu đúng như thông tin trên, đây sẽ là lần đầu tiên miền Bắc cử Bộ trưởng Ngoại giao tham dự phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc sau 6 năm, kể từ năm 2018. Khi đó, cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho đã có bài phát biểu, tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ tuyệt đối không từ bỏ vũ trang hạt nhân một cách đơn phương, nhấn mạnh chỉ phi hạt nhân hóa khi Mỹ có niềm tin đầy đủ với nước này.Có thể trong bài phát biểu sắp tới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Choe sẽ chỉ trích dự thảo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an, cuộc tập trận quân sự của Mỹ quanh bán đảo Hàn Quốc; đồng thời biện minh về hoạt động phát triển tên lửa, hạt nhân của nước này.Theo Yomiuri, trong thời gian thăm New York, Ngoại trưởng Choe có thể sẽ gặp gỡ người đồng cấp các nước Nga và Trung Quốc. Cũng có khả năng Washington sẽ thăm dò phản ứng của miền Bắc để tổ chức hội đàm Ngoại trưởng Mỹ-Triều, nhưng chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có đồng ý hay không.Bà Choe Son-hui trở thành nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Bắc Triều Tiên vào tháng 6/2022. Bà là một chuyên gia các vấn đề về Mỹ, từng dẫn đầu đàm phán cấp chuyên viên với Washington khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi năm 2018-2019.