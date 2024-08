Hàn Quốc cho phép tổ chức dân sự tiếp xúc với Bắc Triều Tiên với mục đích hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/8 đã phê chuẩn đơn đăng ký tiếp xúc với Bắc Triều Tiên của các tổ chức dân sự trong nước mong muốn viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên khắc phục thiệt hại do mưa lũ, xảy ra hồi cuối tháng 7.Đây là lần đầu tiên Bộ Thống nhất phê chuẩn kế hoạch tiếp xúc dân sự liên Triều nhằm mục đích giao lưu nhân đạo của các tổ chức dân sự trong nước sau 9 tháng, kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong số 10 tổ chức đã đăng ký tiếp xúc với miền Bắc, Bộ Thống nhất đã phê chuẩn cho 9 tổ chức vào cùng ngày. Đối với 1 tổ chức còn lại, Bộ đang tiến hành thảo luận với các cơ quan hữu quan.Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Kim In-ae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30/8 cho biết Chính phủ Hàn Quốc nhận định điều quan trọng nhất lúc này là phải giúp người dân Bắc Triều Tiên gặp khó khăn do thiệt hại mưa lũ quay trở lại đời sống thường nhật. Bất chấp tình hình quan hệ liên Triều hiện nay, Seoul vẫn quyết định cho phép các tổ chức dân sự được tiếp xúc với miền Bắc nhằm mục đích hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ.Ngày 1/8 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất viện trợ vật tư nhân đạo cho Bắc Triều Tiên khắc phục thiệt hại do mưa lũ qua hình thức là tuyên bố của Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ. Sau đó, đã có nhiều tổ chức dân sự đệ trình Chính phủ cấp phép tiếp xúc với miền Bắc để viện trợ nhân đạo.Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên hiện đang từ chối đề xuất viện trợ của Chính phủ Hàn Quốc cũng như của Trung Quốc và các tổ chức quốc tế, nên khả năng cao nước này cũng sẽ không đồng ý tiếp xúc với tổ chức dân sự của miền Nam.