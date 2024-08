Tỷ trọng lãi suất cố định trong các khoản vay hộ gia đình tại Hàn Quốc tăng hai tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/8 công bố trong tháng 7, tỷ trọng lãi suất cố định trong các khoản vay hộ gia đình đạt 72,5%, tăng 8,3% so với một tháng trước, xu hướng tăng hai tháng liên tiếp. Điều này được phân tích là bởi các khoản vay thế chấp nhà với lãi suất cố định tăng 1,5% so với tháng 6 (94,9%).Trong thời gian qua, cơ quan tài chính đã đề nghị các ngân hàng phải tăng tỷ trọng lãi suất cố định trong các khoản vay hộ gia đình, nhằm giảm thiểu yếu tố rủi ro từ biến động lãi suất. Theo đó, giới ngân hàng đã hạ lãi suất các gói vay với lãi suất cố định.Trong tháng 7, lãi suất khoản vay mới tại các ngân hàng tiền gửi là 4,55%, giảm 0,1% so với tháng 6. Trong đó, cả lãi suất khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình đều giảm. Lãi suất khoản vay với doanh nghiệp là 4,78%, giảm 0,1%; khoản vay hộ gia đình là 4,06%, giảm 0,2%.Trong các khoản vay hộ gia đình, lãi suất vay thế chấp nhà là 3,5%, giảm 0,21% so với tháng 6. Lãi suất các khoản vay tín dụng thông thường là 5,78%, khoản vay tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói (jeonse) là 3,78%, lần lượt giảm 0,26% và 0,06%.