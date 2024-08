Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 30/8 công bố dịch COVID-19 đã bước qua đỉnh dịch mùa hè năm nay, các chỉ số liên quan đều đã chuyển sang xu hướng giảm.Hiện tại, KDCA đang tiến hành giám sát lấy mẫu bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 tại 220 cơ sở y tế trên toàn quốc, bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng tại 42 bệnh viện đa khoa để nắm bắt tình hình bệnh nhân nhập viện do COVID-19.Số bệnh nhân nhập viện do COVID-19 theo kết quả giám sát lấy mẫu từ ngày 28/1 tới 3/2 năm nay từng đạt 875 ca, sau đó có chiều hướng giảm dần, nhưng lại gia tăng mạnh từ tháng 7. Tuy nhiên, số bệnh nhân nhập viện từ ngày 18-24/8 vừa qua là 1.170 người, giảm 20,1% so với một tuần trước.Còn theo kết quả giám sát lấy mẫu với các bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng, số bệnh nhân nhập viện mắc COVID-19 từ ngày 4-10/8 vừa qua là 83 người, mức cao nhất, sau đó liên tục giảm trong hai tuần tiếp theo, còn 46 người trong tuần trước.Tỷ lệ phát hiện virus COVID-19 trong các mẫu bệnh phẩm tuần trước là 395, giảm 4,4% so với tuần trước. Nồng độ virus COVID-19 đo tại 84 nhà máy xử lý nước thải trên toàn quốc giảm 3%.Số bệnh nhân COVID-19 tại các phòng cấp cứu bắt đầu có xu hướng chững lại từ ngày 11/8, trong tuần trước giảm xuống còn 8.025 người, giảm mạnh so với tuần trước đó (13.250 người).Giám đốc KDCA Jee Young-mee đánh giá các chỉ số về dịch COVID-19 giảm là nhờ người dân tuân thủ tốt quy tắc phòng dịch như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho. Cơ quan này dự báo trong thời gian tới quy mô ca mắc COVID-19 nằm trong khoảng 200.000 ca/tuần, ít hơn hẳn so với dự báo ban đầu là tối đa 350.000 ca/tuần.