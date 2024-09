Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 8/2024 tăng hơn 11%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/9 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 8/2024", cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng vừa qua đạt 57,9 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì đà tăng 11 tháng liên tiếp.Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, 7 mặt hàng như chíp bán dẫn, máy tính, thiết bị truyền thông không dây, chế phẩm dầu mỏ và tàu thuyền có kim ngạch xuất khẩu tăng, trong khi 8 mặt hàng khác như ô tô có kim ngạch xuất khẩu giảm so với năm 2023.Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, đã ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 11,9 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục đà tăng 10 tháng liền. Bộ Công nghiệp cho biết nhu cầu ổn định đối với chíp nhớ vẫn được duy trì nhờ vào sự tăng trưởng nhu cầu ổ cứng thể rắn SSD cho doanh nghiệp, xuất phát từ việc ra mắt các dòng smartphone mới và đầu tư vào hệ thống máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nửa cuối năm.Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 4,3% so với một năm trước, đạt 5,1 tỷ USD do một số hãng ô tô thực hiện nâng cấp dây chuyền sản xuất và các cuộc đình công liên quan đến đàm phán lương thưởng đã ảnh hưởng đến tỷ lệ hoạt động của ngành này.Xét theo quốc gia, xuất khẩu tăng ở 8 trong số 9 thị trường chính; trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 11,4 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng 8/2023, duy trì mức trên 10 tỷ USD trong 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 3/2024. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 11,1% đạt 10 tỷ USD, ghi nhận mức cao nhất trong các tháng 8 từ trước đến nay, 13 tháng liên tiếp xác lập kỷ lục mới theo tháng.Nhờ sự cải thiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) và tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng như chíp bán dẫn, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc (86,2 tỷ USD) lũy kế 8 tháng đầu năm 2024 đã vượt qua Mỹ (84,7 tỷ USD), vươn lên dẫn đầu tháng thứ hai liên tiếp.Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tháng 8 tăng 16,1% so với năm 2023, đạt 6,4 tỷ USD, lần đầu tiên chuyển sang tăng trưởng dương sau 7 tháng.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 54,07 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại tháng vừa qua thặng dư 3,83 tỷ USD, đà thặng dư 15 tháng liên tiếp.