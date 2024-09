5 địa phương Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 16/10

Photo : KBS News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 2/9 công bố sẽ có 5 địa phương trên toàn quốc tiến hành bầu cử bổ sung vào ngày 16/10 tới, để chọn ra một vị trí Giám đốc Sở Giáo dục và 4 vị trí người đứng đầu chính quyền địa phương.Cuộc bầu cử bổ sung lần này được tiến hành tại các địa phương được xác định là có các ứng cử viên hay người đương chức bị mất quyền ứng cử, chức vụ, hoặc qua đời trong vòng từ ngày 1/3 đến ngày 31/8 năm nay.Tại đợt bầu cử bổ sung sắp tới, thủ đô Seoul sẽ tiến hành bầu vị trí Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Seoul, để thay thế cho cựu Giám đốc Cho Hee-yeon phải thôi chức do bị Tòa án tối cao ra ngày 29/8 vừa qua ra phán quyết y án sơ thẩm, phạt ông này 1 năm 6 tháng tù giam cho hưởng án treo 2 năm, cho hành vi lạm dụng chức quyền.4 vị trí người đứng đầu địa phương gồm có Chủ tịch quận Gangseo (thành phố Busan) và Chủ tịch huyện Ganghwa (thành phố Incheon), hai vị trí đang bị bỏ trống do người tiền nhiệm bị mất; và Chủ tịch huyện Yeonggwang và Chủ tịch huyện Gokseon của tỉnh Nam Jeolla, hai vị trí bị bỏ trống vì người đắc cử trong cuộc bầu cử địa phương tháng 6 vừa qua bị hủy kết quả do vi phạm Luật bầu cử.Thời hạn đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung lần này là trong vòng hai ngày từ ngày 26/9. Các ứng cử viên có thể vận động tranh cử từ ngày 3/10. Thời gian bỏ phiếu sớm là trong hai ngày 11-12/10.