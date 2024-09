Cảnh sát Hàn Quốc điều tra sơ bộ với hãng Telegram về các vụ video khiêu dâm Deepfake

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 2/9, Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc Woo Jong-soo cho biết đã bắt tay vào điều tra sơ bộ về nghi ngờ hãng Telegram làm ngơ trước các hành vi sản xuất video giả mạo, phát tán tràn lan trên nền tảng này. Đây là lần đầu tiên Cảnh sát Hàn Quốc tiến hành điều tra với công ty Telegram.Theo Giám đốc Woo, Cảnh sát đã đề nghị Telegram trình tài liệu điều tra liên quan do liên tục xảy ra các vụ phạm tội lợi dụng nền tảng này từ đầu những năm 2000, nhưng phía Telegram đã không chia sẻ thông tin. Nhân cơ hội này, Cơ quan điều tra quốc gia sẽ phối hợp với cơ quan điều tra của Pháp hoặc tổ chức cảnh sát quốc tế để tìm kiếm phương án có thể điều tra được với hãng này.Trong vòng một tuần qua, Cơ quan điều tra quốc gia đã tiếp nhận 88 trường hợp khai báo bị thiệt hại bởi các video khiêu dâm sử dụng công nghệ Deepfake (lồng ghép khuôn mặt và giọng nói của người này vào người khác); trong đó xác định được 24 nghi phạm.Tổng số trường hợp khai báo bị thiệt hại liên quan trong vòng 7 tháng đầu năm nay là 297 vụ, bình quân mỗi tuần xảy ra 9,5 vụ. Xu hướng phạm tội gần đây đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng. Giám đốc Woo phân tích xu hướng tăng mạnh là do các nạn nhân bắt đầu nhận thức được đây là hành vi phạm tội, tương tự như phong trào "Me Too" trước đây, nên đã tích cực khai báo.Hiện tại, Cảnh sát đang lập ra một nhóm chuyên trách thuộc Đội điều tra an ninh mạng thuộc Sở Cảnh sát Seoul, để tập trung điều tra về các video giả mạo như video khiêu dâm sử dụng công nghệ Deepfake.