Chính phủ Hàn Quốc xoa dịu những lo ngại về dự thảo ngân sách năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 1/9 đã phản hồi về những lo ngại được đưa ra sau khi công bố dự thảo ngân sách năm 2025.Trong đó, Bộ đã phản bác lại những ý kiến cho rằng ngân sách năm tới không đủ để giải quyết tình trạng suy giảm tiêu thụ nội địa, và khẳng định trọng tâm ngân sách năm 2025 là tạo việc làm thông qua hỗ trợ đổi mới của khu vực tư nhân, hỗ trợ các dự án tăng doanh thu cho tiểu thương và tăng cường hỗ trợ cho tầng lớp thu nhập thấp.Trước ý kiến cho rằng mức tăng chi tiêu vốn gián tiếp xã hội (SOC) cho cơ sở hạ tầng xã hội và nghiên cứu và phát triển (R&D) chỉ ở mức 0% là không đủ để hỗ trợ đời sống dân sinh, Bộ cho biết Chính phủ đã mở rộng các khoản chi bắt buộc để hỗ trợ dân sinh, như tăng trợ cấp sinh hoạt và nhà ở.Về việc tỷ lệ tăng ngân sách phúc lợi năm 2025 (4,8%) giảm so với năm 2024 (7,5%), Bộ giải thích rằng nếu không tính lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực đã tiết kiệm được ngân sách nhờ cải thiện cách triển khai, thì tỷ lệ tăng là 6,6%, gần như tương đương với năm 2023 (6,7%).Trước sự lo ngại về việc giảm ngân sách vốn gián tiếp xã hội (SOC), Bộ cũng cho biết đã mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng xây dựng nhỏ như nhà ở địa phương và hệ thống thoát nước, điều này sẽ hỗ trợ ngành xây dựng địa phương. Ngoài ra, ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.Về mối lo ngại việc tăng lương của binh sĩ nghĩa vụ bậc cao nhất (binh nhất) sẽ làm giảm tinh thần của binh lính, Bộ cho biết mặc dù lương binh nhất tăng, nhưng lương hạ sĩ quan vẫn cao hơn trung bình 685.000 won (511,5 USD) mỗi tháng so với binh nhất.Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và tài chính cũng giải thích việc không đưa phiếu quà tặng khu vực vào dự thảo ngân sách là do hiệu quả kích cầu tiêu dùng của phiếu quà tặng này trên quy mô quốc gia là không đáng kể.