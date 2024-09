Giá tiêu dùng tháng 8 tại Hàn Quốc tăng 2%, thấp nhất trong vòng hơn ba năm

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/9 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 8/2024". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 114,54 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 2% so với cùng kỳ ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm 5 tháng kể từ tháng 3/2021 (1,9%).Giá tiêu dùng đã tăng chậm lại từ tháng 3 năm nay, tới tháng 7 lại vọt lên 2,6%, lần này mức tăng lại giảm.Xét theo mặt hàng, giá các mặt hàng công nghiệp tăng 1,4%. Giá dầu mỏ tăng 0,1% do giá dầu quốc tế giảm, mức tăng giảm mạnh so với tháng 7 (8,4%). Trong khi giá dầu diesel giảm 1,9%, xăng giảm 0,7%, thì khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho ô tô tăng 16,8%.Giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 2,4%, thấp hơn mức tăng 5,5% tháng trước. Tuy nhiên, giá lê tăng tới 120,3%, táo tăng 17%. Cục Thống kê nhận định giá lê đầu tháng 8 tăng cao, nhưng giảm dần về cuối tháng. Dự kiến giá cả các mặt hàng hoa quả sẽ ổn định hơn khi hoa quả thu hoạch vụ mới được xuất kho.Giá điện, nước, gas tăng 3,3%; giá dịch vụ bảo hiểm tăng, kéo giá dịch vụ tăng 2,3%. Chỉ số giá thực phẩm tươi sống tăng 3,2% so với một năm trước, thấp hơn mức tăng tháng 7 (7,7%). Tuy nhiên, giá hoa quả tươi tăng tới 9,6%. Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 1,9% so với một năm trước.Giá tiêu dùng cơ bản, không gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng 2,1%. Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, gồm chủ yếu các mặt hàng có tần suất mua thường xuyên, tăng 2,1%.Cục Thống kê đánh giá giá tiêu dùng đã duy trì ở ngưỡng tăng 2% trong 5 tháng liên tiếp, đang có xu hướng ổn định.