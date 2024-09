Nội các Hàn Quốc chỉ định Ngày thành lập quân đội 1/10 là ngày nghỉ lễ tạm thời

Photo : KBS News

Tại cuộc họp Nội các ngày 3/9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lấy ngày kỷ niệm 76 năm thành lập quân đội 1/10 năm nay là "ngày nghỉ lễ tạm thời".Thủ tướng Han nhấn mạnh tình hình an ninh trong và ngoài nước hiện nay đang hết sức nghiêm trọng giữa hàng loạt động thái khiêu khích triền miên của Bắc Triều Tiên và tình hình giao tranh Trung Đông. Năm nay, Chính phủ lấy ngày thành lập quân đội là ngày nghỉ lễ tạm thời nhằm thu hút sự quan tâm của toàn dân về tầm quan trọng của an ninh quốc gia, nhắc nhở về vai trò của quân đội và sự cống hiến của các binh sĩ.Dự kiến Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ sớm phê chuẩn phương án trên của Nội các, vừa nhằm khích lệ tinh thần quân đội, vừa thúc đẩy tiêu dùng.Về phần mình, Bộ Quốc phòng cho biết đây là lần đầu tiên sau 34 năm, Ngày thành lập quân đội được chỉ định là ngày nghỉ lễ. Ngày thành lập quân đội được lập ra từ năm 1956, sau đó trở thành ngày nghỉ lễ theo luật định từ năm 1976-1990.Bộ Quốc phòng hy vọng việc Chính phủ chỉ định Ngày thành lập quân đội 1/10 là ngày nghỉ lễ tạm thời sẽ khiến người dân quan tâm nhiều hơn nữa tới các binh sĩ và an ninh quốc gia, nâng cao tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân đội.