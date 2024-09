Hàn Quốc và New Zealand nhất trí đẩy nhanh thảo luận nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 4/9 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đang trong chuyến thăm Seoul. Lãnh đạo hai nước nhất trí đẩy nhanh thảo luận về việc nâng cấp quan hệ đối tác thế kỷ XXI ký kết năm 2006 lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng Luxon kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái. Chuyến thăm Seoul trước đó của một Thủ tướng New Zealand diễn ra cách đây hơn 9 năm, vào tháng 3/2015.Tại cuộc hội đàm, hai bên đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học giáo dục và giao lưu nhân lực, quốc phòng và an ninh, hợp tác khu vực và quốc tế. Đặc biệt, hai nước cùng lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển hạt nhân, tên lửa, hợp tác quân sự với Nga; nhất trí hợp tác để phi hạt nhân hóa miền Bắc, tăng cường nhân quyền cho người dân nước này.Thủ tướng New Zealand bày tỏ lập trường ủng hộ với "Đề xuất táo bạo", tức lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, cũng như "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" vì một bán đảo Hàn Quốc phi hạt nhân hóa, tự do, hòa bình và thịnh vượng của Seoul.Hai nhà lãnh đạo lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga với Ukraine; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan; đồng thời bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các hành vi thù địch tại khu vực Trung Đông.Tổng thống Yoon đánh giá cao việc New Zealand thực thi nghiêm túc việc giám sát, báo cáo về các hành vi lẩn tránh lệnh cấm vận của Bắc Triều Tiên; hợp tác trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc trên cương vị là thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng tiến hành đánh giá về tình hình hợp tác quân sự song phương.Hai nước nhất trí ra mắt "Đối thoại an ninh kinh tế song phương", định kỳ thảo luận về thách thức và cơ hội ở lĩnh vực an ninh kinh tế.Năm sau là tròn 10 năm hai nước ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương. Do đó, hai bên sẽ tìm kiếm phương án sửa đổi FTA để đạt được những kết quả có lợi cho cả đôi bên.Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí thúc đẩy đối thoại cấp cao thông qua Hội đồng chính sách Bộ Ngoại giao và Ủy ban kinh tế chung, để trao đổi thông tin, ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong khu vực và quốc tế.Ở lĩnh vực khoa học, giáo dục và giao lưu nhân lực, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ thảo luận phương án bồi dưỡng ngành công nghiệp vũ trụ, do khối tư nhân dẫn dắt; phương án hợp tác giữa cơ quan phòng chống thiên tai giữa hai bên để đối phó với thảm họa tự nhiên.Văn phòng Tổng thống đánh giá Hội nghị thượng đỉnh lần này đã thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và New Zeland trong khu vực và trên trường quốc tế.