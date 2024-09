Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 4/9 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng Hàn-Mỹ (EDSCG) tại Washington (Mỹ). EDSCG là một cơ chế tham vấn cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) Hàn-Mỹ nhằm thảo luận về phương án thực thi hiệu quả năng lực răn đe mở rộng.Trong thông cáo báo chí chung sau cuộc họp, hai bên cho biết đã đánh giá về những hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm của Bắc Triều Tiên như phóng tên lửa, chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Quan chức hai nước đã bày tỏ lo ngại về việc các hành động liều lĩnh và nguy hiểm của miền Bắc ở gần Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) gần đây có thể đẩy cao căng thẳng không mong muốn trên bán đảo Hàn Quốc.Seoul và Washington tái khẳng định quyết tâm của hai bên về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ tăng cường phối hợp để đối phó với việc miền Bắc lẩn tránh lệnh trừng phạt, trong đó bao gồm các hoạt động tấn công mạng với ý đồ xấu, đẩy mạnh răn đe trước sự tấn công bằng vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt phi hạt nhân của miền Bắc.Cùng với đó, hai bên đã lần đầu tiên tiến hành thảo luận "dựa theo kịch bản" tại cuộc họp của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng lần này, nhằm tăng cường hoạch định chính sách và phối hợp. Đây được phân tích là quan chức hai nước đã thảo luận cụ thể về biện pháp đối phó với giả định tình huống Bình Nhưỡng tấn công bằng hạt nhân.Ngoài ra, Washington một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với mục tiêu của "Sáng kiến táo bạo", một chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol; và khẳng định hai nước Hàn-Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng.Mặt khác, cuộc họp cùng ngày đã lên án hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên, hối thúc hai nước Nga-Triều tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an. Quan chức Hàn Quốc và Mỹ cũng nhất trí sẽ theo dõi chặt chẽ việc Nga cung cấp gì cho miền Bắc.Tham dự sự kiện cùng ngày, phía Hàn Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Kim Hong-kyun, Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae; phía Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát quân bị và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins, Quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách Cara Abercrombie.