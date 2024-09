Photo : YONHAP News

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo quan hệ Hàn-Mỹ diễn ra tại Washington (Mỹ) ngày 4/9 (giờ địa phương), Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Robert Koepcke khẳng định Mỹ vẫn theo đuổi con đường ngoại giao, sẵn sàng đối thoại mà không đặt điều kiện tiên quyết, mở rộng cánh cửa đàm phán với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Washington sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ chính mình và các đồng minh nếu Bình Nhưỡng tiếp tục từ chối đối thoại và duy trì các hành động khiêu khích.Ông Koepcke cũng cho biết các vấn đề nổi cộm về an ninh, vấn đề nhân đạo như nhân quyền và đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh, có thể sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong đàm phán với miền Bắc.Phát biểu trên của ông Koepcke được đưa ra trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng sẽ đẩy cao các biện pháp khiêu khích như thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7 trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.Ngoài ra, Phó trợ lý Koepcke còn tiết lộ rằng Nga đã nhận hơn 16.500 container đạn dược và vật tư liên quan từ Bắc Triều Tiên kể từ sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un vào tháng 9/2023. Đặc biệt, Matxcơva đã phóng 65 tên lửa do Bình Nhưỡng sản xuất nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine.Về phần mình, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong trong buổi hội thảo cũng nhấn mạnh rằng cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ tiên tiến và mối đe dọa an ninh liên tục từ Bắc Triều Tiên là "hai thách thức lớn nhất và quan trọng nhất" mà liên minh Hàn-Mỹ đang phải đối mặt.Đại sứ Cho cho rằng cách hiệu quả nhất để đối phó với những thách thức này là tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác, Hàn Quốc may mắn khi liên minh Hàn-Mỹ đã được củng cố ở mức chưa từng có. Ông Cho nhận định dù kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới ra sao thì liên minh Hàn-Mỹ, dựa trên các giá trị và tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng, sẽ tiếp tục vững mạnh và bền chặt.