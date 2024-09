Tổng thu nhập quốc dân quý II/2024 của Hàn Quốc giảm 1,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/9 công bố số liệu cho biết Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế quý II năm 2024 của Hàn Quốc đạt 559.500 tỷ won (418,68 tỷ USD), giảm 1,4% so với quý I/2024 và là mức mức thấp nhất kể từ quý III/2021 (-1,6%).Trong đó, Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế đạt 555.100 tỷ won (415,39 tỷ USD), giảm 1,2% so với quý trước. Thu nhập ròng từ nước ngoài (bằng thu nhập của người dân trong nước kiếm được tại nước ngoài trừ đi thu nhập của người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc), đạt 4.400 tỷ won (3,29 tỷ USD), giảm 1.500 tỷ won (1,12 tỷ USD) so với quý I.BOK phân tích nguyên nhân khiến điều kiện thương mại xấu đi là do giá các mặt hàng nhập khẩu như dầu thô và khí đốt tự nhiên gần đây tăng mạnh hơn so với giá các mặt hàng xuất khẩu như chất bán dẫn.Ngược lại, tổng tỷ lệ tiết kiệm đạt 35,2% và tổng tỷ lệ đầu tư nội địa đạt 30,7%, tăng lần lượt 0,1 % và 1% so với quý trước.Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý II giảm 0,2%, không thay đổi so với số liệu sơ bộ được công bố trước đó. Tuy nhiên, BOK cho biết đầu tư vào thiết bị (+0,9%), xuất khẩu (+0,3%) và nhập khẩu (+0,4%) đã tăng, trong khi đầu tư xây dựng (-0,7%) và tiêu dùng của Chính phủ (-0,1%) giảm so với số liệu sơ bộ.Xét theo hoạt động kinh tế, ngành chế tạo tăng 0,8% nhưng ngành xây dựng giảm 6%; còn lĩnh vực dịch vụ là 0%, giữ nguyên so với quý trước.Về hạng mục chi tiêu, tiêu dùng Chính phủ tăng 0,6%, xuất khẩu tăng 1,2%, nhập khẩu tăng 1,6%, trong khi tiêu dùng tư nhân, đầu tư xây dựng và đầu tư vào thiết bị lần lượt giảm -0,2%, -1,7% và -1,2%.