Chính phủ Hàn Quốc chỉ định cán bộ phụ trách tại 409 cơ sở y tế cấp cứu trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ ngày 5/9 cho biết Chính phủ sẽ thành lập và vận hành "Ban quản lý tình huống y tế khẩn cấp" do người đứng đầu chính quyền địa phương trực tiếp phụ trách. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ chỉ định cán bộ phụ trách riêng cho từng nơi đối với 409 cơ sở y tế cấp cứu trên toàn quốc, để có thể kịp thời xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra và nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn y tế trong kỳ nghỉ Tết Trung thu sắp tới.Thứ trưởng Park cho biết chỉ còn hơn một tuần nữa là đến "Tuần lễ ứng phó y tế khẩn cấp dịp Tết Trung thu" (11-25/9), do đó Bộ Y tế sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ sở y tế để đảm bảo kế hoạch y tế khẩn cấp được thực hiện một cách suôn sẻ.Ông Park cũng nhấn mạnh mặc dù ngành y tế đang đối mặt với nhiều khó khăn và lo ngại về tình hình y tế khẩn cấp trước kỳ nghỉ Tết Trung Thu như việc một số cơ sở y tế cấp cứu rút ngắn giờ hoạt động, nhưng Hàn Quốc có thể vượt qua khó khăn này nhờ sự nỗ lực chung của Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế.Bộ Y tế đang giám sát chặt chẽ các cơ sở y tế cấp cứu gặp khó khăn trong hoạt động và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, như điều phối nhân lực theo nhu cầu cụ thể của từng nơi.Ngoài ra, trước lo ngại về tình trạng quá tải tại phòng cấp cứu, Chính phủ đã bắt đầu cung cấp thông tin về tình hình tại các cơ sở thông qua "Báo cáo hằng ngày về tình hình y tế khẩn cấp" từ ngày 2/9. Những khó khăn trong hệ thống y tế cấp cứu hiện nay đã tồn tại từ lâu trong hệ thống y tế hiện hành, và Chính phủ đang thúc đẩy cải cách y tế nhằm giải quyết vấn đề này. Theo kế hoạch tài chính vừa được công bố, Chính phủ sẽ chi 10.000 tỷ won (7,5 tỷ USD) từ ngân sách quốc gia và hơn 10.000 tỷ won từ quỹ bảo hiểm y tế trong vòng 5 năm tới; đồng thời lắng nghe ý kiến từ giới y tế và các bên liên quan để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện kế hoạch này.Thứ trưởng Park kêu gọi Hiệp hội Y học Hàn Quốc và các bác sĩ nội trú nhanh chóng tham gia vào Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế để cùng thảo luận một cách xây dựng nhằm phát triển hệ thống y tế Hàn Quốc. Nếu giới y tế đưa ra các đề xuất hợp lý về chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y năm 2026, Chính phủ sẵn sàng thảo luận với tinh thần cởi mở.