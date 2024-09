Mùa hè năm 2024 ghi nhận nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 5/9 công bố kết quả phân tích khí hậu trong vòng ba tháng mùa hè, từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay.Nhiệt độ bình quân toàn quốc trong mùa hè vừa qua là 25,6 độ C, cao nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng từ năm 1973. Nhiệt độ mùa hè năm nay cao hơn bình quân mọi năm 1,9 độ C, cao hơn 0,3 độ C so với kỷ lục nóng nhất vào năm 2018 trước đó là 25,3 độ C.Số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới trong năm nay là 20,2 ngày, cao gấp ba lần so với mọi năm, nhiều nhất trong lịch sử quan trắc. Hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra khi nhiệt độ vào ban đêm (từ 6 giờ tối tới 9 giờ sáng ngày hôm sau) vượt ngưỡng 25 độ C.Nhiệt độ nước biển bình quân trên vùng biển Hàn Quốc mùa hè năm nay là 23,9 độ C, cao hơn 1,1 độ C so với bình quân 10 năm trở lại đây, mức cao kỷ lục.Cục Khí tượng phân tích trong mùa hè năm nay, Hàn Quốc liên tục đón gió Tây Nam nóng ẩm, nhiệt độ không giảm ngay cả trong mùa mưa. Sau khi mùa mưa kết thúc, Hàn Quốc lại chịu ảnh hưởng tiếp của khối khí áp cao nóng từ Tây Tạng và khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương, gây ra tình trạng nắng nóng gay gắt.Lượng mưa bình quân trên toàn quốc mùa hè năm nay là 602,7 mm, ít hơn mọi năm.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo nhiệt độ ban ngày trên toàn quốc sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng trên 30 độ C do ảnh hưởng của khối khí áp cao hình thành phía bên trên bán đảo Hàn Quốc và nhiệt độ nước biển xung quanh ở mức cao.