Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 7/2024 thặng dư 9,13 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/9 công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế tháng 7/2024, cán cân vãng lai tháng 7 của Hàn Quốc thặng dư 9,13 tỷ USD, đà thặng dư ba tháng liên tiếp nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu, đặc biệt là chíp bán dẫn.Mặc dù quy mô thặng dư tháng 7 giảm so với tháng 6 (12,56 tỷ USD), nhưng đây vẫn là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm kể từ năm 2015 đến nay.Xét theo các hạng mục, cán cân hàng hóa, tức kim ngạch xuất khẩu trừ đi kim ngạch nhập khẩu, thặng dư 8,49 tỷ USD trong tháng 7, giảm so với tháng 6 (11,74 tỷ USD) nhưng đã tăng so với một năm trước (4,43 tỷ USD).Cụ thể, xuất khẩu đã tăng liên tục trong 10 tháng qua, chủ yếu nhờ vào các mặt hàng như chíp bán dẫn và thiết bị thông tin viễn thông, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vượt xa nhập khẩu. Chỉ riêng trong tháng 7, xuất khẩu đạt 58,63 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo từng mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng mạnh 50,1%, đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Các thiết bị thông tin viễn thông tăng 29,8%, dầu mỏ tăng 16,8%, máy móc và thiết bị chính xác 14,3%, chế phẩm hóa học 2,6% và thép 1,5%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 8,9%.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Đông Nam Á tăng 27,4%, Trung Quốc tăng 14,9%, Nhật Bản và Mỹ tăng lần lượt là 10% và 9,3%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 đạt 50,14 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu nguyên liệu thô tăng 9,5%, hàng hóa vốn và hàng hóa tiêu dùng lần lượt tăng 11,9% và 10,7%.Mặt khác, cán cân dịch vụ lại thâm hụt 2,38 tỷ USD, tăng so với tháng 6 (-1,6 tỷ USD). Đặc biệt, sự gia tăng số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đã khiến quy mô thâm hụt trong cán cân du lịch tăng lên 1,26 tỷ USD, cao hơn so với tháng trước.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) là 3,15 tỷ USD, tăng 2,71 tỷ USD so với tháng 6.Trong tháng 6, tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) đạt 11,13 tỷ USD. Đầu tư chứng khoán tăng 10,11 tỷ USD trước sự kỳ vọng lớn về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất.