Mỹ xúc tiến kiểm soát xuất khẩu công nghệ lượng tử và chíp bán dẫn thế hệ mới

Photo : YONHAP News

Cục Công nghiệp và an ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 5/9 (giờ địa phương) đã công bố quy tắc tạm thời về việc chỉ định đối tượng bị kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ mới nổi trọng tâm dùng trong chế tạo máy tính lượng tử và chíp bán dẫn tiên tiến. Trong đó, máy tính lượng tử bao gồm các thiết bị, linh kiện, vật liệu, phần mềm, cũng như công nghệ phục vụ cho việc phát triển và bảo trì.Ngoài ra, Mỹ cũng kiểm soát những công nghệ quan trọng khác như công cụ và máy móc cần thiết để sản xuất thiết bị bán dẫn tiên tiến, công nghệ GAA (Gate-All-Around) dùng để phát triển và sản xuất chíp bán dẫn hiệu suất cao cho siêu máy tính, và công nghệ in 3D cho sản xuất các linh kiện kim loại.Biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với các công nghệ lượng tử và những công nghệ tiên tiến khác sẽ gây khó khăn cho các quốc gia đối thủ như Trung Quốc, Nga và Iran trong việc phát triển và áp dụng những công nghệ có khả năng đe dọa an ninh chung của Mỹ và các đồng minh.Cục Công nghiệp và an ninh Mỹ cho biết một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tương tự đối với những công nghệ này, thì không cần xin cấp phép từ Chính phủ Mỹ khi xuất khẩu các mặt hàng nằm trong đối tượng bị kiểm soát.BIS cũng đã công bố danh sách các quốc gia được miễn giấy phép xuất khẩu đối với 24 mặt hàng kiểm soát mới, và Hàn Quốc không nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, Washington đã thông báo sẽ xem xét và phê duyệt các đơn xin cấp phép xuất khẩu của Seoul, vì vậy các doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng lớn.Được biết, Chính phủ hai nước Hàn-Mỹ đã tiến hành các cuộc thảo luận chặt chẽ về vấn đề này. Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cố gắng thuyết phục các đồng minh, bao gồm Hàn Quốc, áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tương tự để tránh tạo ra những lỗ hổng khi áp các biện pháp nhắm vào Trung Quốc và Nga. Đặc biệt, Washington đã gây áp lực cho Seoul nhằm kiểm soát việc xuất khẩu thiết bị chíp bán dẫn sang Bắc Kinh.Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi Luật thương mại để phù hợp với tình hình này và điều chỉnh hệ thống kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, Seoul vẫn đang xem xét việc tham gia kiểm soát xuất khẩu thiết bị chíp bán dẫn của Mỹ.