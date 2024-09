Các nhà mạng Hàn Quốc xem xét phương án bồi thường sau sự cố mất kết nối internet trên toàn quốc

Photo : YONHAP News

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 5/9, nhiều nơi trên toàn Hàn Quốc đã xảy ra hiện tượng mất kết nối mạng internet. Sự cố đã được khắc phục vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày, song các nhà mạng khuyến cáo người dùng nên tắt và khởi động lại thiết bị phát Wifi (AP) trước khi sử dụng nếu vẫn chưa vào được internet.Sự cố này được xác định chỉ ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng thiết bị của hai nhà cung cấp thiết bị đầu cuối internet, thiết bị đóng vai trò kết nối mạng có dây với các thiết bị không dây. Lỗi phát sinh được cho là đã xảy ra trong quá trình các nhà cung cấp mạng cập nhật cài đặt bảo mật, dẫn đến việc mạng không thể kết nối bình thường.Cơ quan quản lý viễn thông và các công ty liên quan đang tiến hành điều tra nguyên nhân cũng như quy mô thiệt hại, đồng thời cân nhắc các phương án bồi thường cụ thể.Trong đó, công ty SK Broadband dự kiến sẽ miễn giảm một ngày phí dịch vụ cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố này, vì đây là sự cố không phải do lỗi của người dùng và phù hợp với điều khoản giảm giá trong hợp đồng.Nhà mạng KT đã xác nhận sự cố không phải do vấn đề từ mạng internet và sẽ đưa ra phương án bồi thường sau khi xác định được rõ nguyên nhân. Hãng viễn thông LG U+ cho biết chỉ một số khách hàng gặp phải sự cố kết nối, nhưng do đây là các trường hợp người dùng tự lắp đặt thiết bị cá nhân nên không thuộc diện được bồi thường.