Thêm một cụ bà Hàn Quốc là nạn nhân mua vui cho lính Nhật thời chiến qua đời

Photo : YONHAP News

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa (tên tiếng Anh: Justice for the Comfort Women) cho biết một cụ bà giấu tên từng bị ép mua vui cho lính Nhật trong thời chiến đã qua đời vào ngày 7/9.Hội đồng khắc ghi chính nghĩa có tiền thân là Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II.Khi cùng bạn sang Trung Quốc tìm việc trong một xưởng may lúc 18 tuổi, nạn nhân này đã bị ép mua vui cho lính Nhật, và đã không thể trở về Hàn Quốc kể cả sau khi đất nước được giải phóng vào năm 1945. Phải đến đầu những năm 2000, bà mới có thể trở về quê hương và đoàn tụ với gia đình sau nhiều thập kỷ xa cách.Sau khi được Chính phủ Hàn Quốc công nhận là nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật, bà đã tích cực tham gia Cuộc biểu tình ngày thứ Tư (tổ chức mỗi ngày thứ Tư hàng tuần trước Đại sứ quán Nhật Bản) và làm chứng tại các sự kiện quốc tế. Tang lễ của bà sẽ diễn ra kín đáo theo nguyện vọng của gia đình.Thứ trưởng Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc cũng đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của bà và cam kết sẽ tổ chức lễ tiễn đưa với sự tôn trọng cao nhất.Với sự ra đi bà cụ, số nạn nhân "phụ nữ mua vui" cho lính Nhật còn sống được Chính phủ Hàn Quốc ghi nhận chỉ còn 8 người.