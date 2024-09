Khai mạc hội nghị quốc tế về sử dụng AI có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự tại Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9/9 đã tổ chức Hội nghị cấp cao về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự (REAIM 2024).REAIM là một hội nghị quốc tế theo hình thức công-tư, được tổ chức nhằm phân tích về ảnh hưởng của việc vận dụng trí tuệ nhân tạo vào mục đích quân sự, thúc đẩy hình thành các quy chuẩn quốc tế. Đây là hội nghị lần thứ hai sau lần đầu được tổ chức tại Hà Lan vào năm ngoái. Hội nghị năm nay do Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore, Kenya và Anh đồng chủ trì.Phát biểu tại lễ khai mạc, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul nhấn mạnh việc sử dụng AI trong lĩnh vực quân sự vừa thúc đẩy đổi mới quân sự, vừa có thể tạo ra những thách thức đa dạng. Do đó, việc thiết lập các chuẩn mực liên quan và một cơ chế quản trị toàn cầu là điều hết sức quan trọng.Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun thì phát biểu trí tuệ nhân tạo giống như "con dao hai lưỡi", một mặt vừa góp phần nâng cao năng lực tác chiến của quân đội, mặt khác có thể gây ra thiệt hại nếu lạm dụng. Cộng đồng quốc tế cần hiểu biết một cách cân bằng và hợp tác để sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm ở lĩnh vực quân sự.Hội nghị sẽ kéo dài hai ngày, tới hết ngày 10/9, với sự tham gia của hơn 2.000 người gồm phái đoàn Chính phủ hơn 90 nước, các tổ chức quốc tế, giới học thuật, doanh nghiệp, tổ chức dân sự.Hội nghị bao gồm phiên thảo luận chính, các lịch trình cấp Bộ trưởng và sự kiện bên lề. Tại phiên thảo luận chính, chuyên gia quân sự, Chính phủ, doanh nghiệp sẽ thảo luận về ảnh hưởng của AI tới hòa bình và an ninh quốc tế, phương án sử dụng AI một cách trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự.Tại sự kiện cấp cao có sự tham gia của đại diện Chính phủ các nước, các bên dự kiến sẽ thảo luận về nguyên tắc cơ bản khi sử dụng AI trong lĩnh vực quân sự, những lo ngại, khả năng hợp tác quốc tế; và tổng kết bằng một tuyên bố chung, là căn cứ để thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc sau đó.