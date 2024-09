Tiêu dùng nội địa Hàn Quốc giảm 10 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 9/9 công bố tài liệu "Xu hướng kinh tế tháng 9", trong đó nhận định Hàn Quốc gần đây đang gặp khó khăn trong việc cải thiện kinh tế do tiêu dùng nội địa hồi phục chậm.KDI đã liên tục nhận định về sự suy giảm của tiêu dùng nội địa trong suốt 10 tháng, kể từ báo cáo tháng 12/2023. Đặc biệt, sự đình trệ của kinh tế do suy giảm tiêu dùng nội địa đã được đề cập ba tháng liên tiếp.Theo Viện nghiên cứu, lãi suất cao đang tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến doanh số bán lẻ và đầu tư trang thiết bị. Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 7, một chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, đã giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong ngành dịch vụ, các chỉ số sản xuất liên quan đến nhà ở và thực phẩm, vốn gắn liền với tiêu dùng nội địa, cũng cho thấy dấu hiệu suy giảm.Sau vụ việc hai sàn thương mại điện tử Tmon và Wemakprice chậm thanh toán tiền bán hàng, giá trị giao dịch trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến cũng bị thu hẹp.KDI nhận định rằng triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa vẫn ở mức thấp và tỷ lệ nợ xấu của các doanh nghiệp cá nhân tiếp tục gia tăng. Quan điểm này có phần khác biệt với đánh giá của Chính phủ, khi cho rằng tiêu dùng nội địa đã có dấu hiệu phục hồi trong 4 tháng gần đây. Tuy nhiên, cả KDI và Chính phủ đều nhất trí rằng xuất khẩu và ngành sản xuất đang duy trì đà hồi phục mạnh mẽ.Ngoài ra, Viện nghiên cứu cũng đánh giá thị trường lao động đang dần được điều chỉnh dần, với tỷ lệ việc làm duy trì ổn định, và dự báo lạm phát sẽ tiếp tục xu hướng chững lại trong thời gian tới.