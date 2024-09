Chi phí chuẩn bị mâm cúng Tết Trung thu tăng 1,6% so với năm 2023

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 8/9 đã công bố kết quả khảo sát về giá cả với 24 mặt hàng tại 16 chợ truyền thống và 34 siêu thị lớn trên 23 khu vực toàn quốc. Theo đó, chi phí chuẩn bị mâm cúng Tết Trung thu 2024 cho gia đình 4 người ước tính trung bình là 209.494 won (156 USD), tăng 1,6% so với năm 2023.Chi phí mua sắm tại chợ truyền thống là 194.712 won (145 USD), thấp hơn 10% so với siêu thị lớn là 216.450 won (162 USD). Trong 24 mặt hàng khảo sát, 14 mặt hàng tại chợ truyền thống có giá rẻ hơn. Tuy nhiên, một số mặt hàng như rượu gạo, bột mì và một số sản phẩm được trợ giá như táo, lê, cải thảo, củ cải, thịt bò, cá hồng và hạt dẻ lại rẻ hơn khi mua tại siêu thị.Người tiêu dùng cũng có thể tiết kiệm tới 60% khi mua nông thủy sản và gia súc tại các siêu thị nhờ chương trình trợ giá của Chính phủ, giúp tổng chi phí mâm cúng giảm 5,2% so với giá ban đầu.Xét theo giá trung bình của từng mặt hàng được bán tại các chợ truyền thống và siêu thị lớn, giá táo và lê giảm lần lượt 13,1% và 10,4% so với năm ngoái do nguồn cung tăng trước dịp Tết Trung thu.Tuy nhiên, giá rau vẫn tăng so với năm 2023 do Tết Trung Thu năm nay đến sớm và ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài vào tháng 8, nhưng mức tăng đang giảm dần khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn.Giá các sản phẩm như hạt dẻ và táo tàu cũng tăng so với một năm trước do lượng hàng tồn kho giảm và nhu cầu dịp Tết Trung thu tăng cao.