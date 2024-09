Tổng thống Yoon Suk Yeol cam kết đảm bảo dịch vụ cấp cứu y tế trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 10/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol công bố chỉ định thời gian hai tuần từ ngày 11-25/9 là "Tuần lễ cấp cứu khẩn cấp dịp Tết Trung thu", nỗ lực đảm bảo người dân có thể sử dụng dịch vụ y tế một cách thuận lợi trong dịp nghỉ lễ.Chính quyền trung ương và địa phương đang thiết lập đối sách đặc biệt, vận hành hệ thống cấp cứu trong thời gian nghỉ lễ Tết Trung thu.Tổng thống cho biết số lượng bệnh viện đăng ký trực ban trong đợt nghỉ Tết Trung thu năm nay nhiều hơn hẳn so với mọi năm. Chính phủ quyết định nâng mạnh phí dịch y tế được bảo hiểm thanh toán, áp dụng tạm thời trong đợt nghỉ lễ, để bù đắp cho sự cống hiến của đội ngũ y bác sĩ.Đặc biệt, Chính phủ sẽ nâng gấp 3,5 lần phí khám bệnh của bác sĩ chuyên khoa tại các trung tâm cấp cứu lớn phụ trách cấp cứu các bệnh nhân nặng. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đảm bảo tối đa nhân lực y tế cho các phòng cấp cứu, ưu tiên bố trí bác sĩ quân y, bác sĩ y tế công cộng, y tá hỗ trợ bác sĩ.Tổng thống khẳng định người dân có thể an tâm sử dụng dịch vụ y tế nếu làm theo đúng hướng dẫn của Chính phủ. Nếu xuất hiện các triệu chứng nhẹ thì người dân gọi điện tới tổng đài 129 hoặc tìm kiếm bệnh viện gần nhất trên bản đồ cổng thông tin "e-Gen".Bên cạnh đó, ông Yoon chỉ đạo phải xúc tiến đối sách giao thông đặc biệt để người dân có thể về quê ăn Tết Trung thu một cách tiện lợi, an toàn; rà soát an toàn với các cơ sở tập trung đông người hoặc có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong dịp lễ.