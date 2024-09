Dự báo tình hình giao thông đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2024 tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 10/9 công bố dự báo về tình hình giao thông trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay. Trong đó, cơ quan này dự báo tình hình giao thông sẽ ùn tắc nhất trên các tuyến đường cao tốc vào ngày 15/9, hai ngày trước Tết Trung thu.Nếu người dân di chuyển về quê bằng đường cao tốc trong ngày này, thì thời gian di chuyển từ thủ đô Seoul tới thành phố Busan mất tối đa 7 tiếng 40 phút, Seoul tới thành phố Gwangju là 6 tiếng 10 phút, Seoul đến thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) là 4 tiếng 40 phút. So với Tết Trung thu năm ngoái thì thời gian di chuyển chiều Seoul-Busan ngắn hơn 3 tiếng 25 phút, Seoul-Gangneung ngắn hơn 2 tiếng 10 phút.Tuy nhiên, chiều ngược lại từ các địa phương di chuyển về Seoul đều ùn tắc hơn Trung thu năm ngoái. Thời điểm ùn tắc nhất dự báo là vào ngày Tết Trung thu (17/9 dương lịch). Thời gian di chuyển từ Busan tới Seoul mất tối đa 10 tiếng 30 phút, Gwangju-Seoul là 9 tiếng 10 phút, Gangneung-Seoul là 6 tiếng 20 phút. Chiều Busan-Seoul dài hơn 1 tiếng 30 phút, Gwangju-Seoul dài hơn 1 tiếng 55 phút so với Trung thu năm ngoái.Bộ Địa chính và giao thông ước tính có khoảng 36,95 triệu người dân di chuyển trước và sau đợt nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay, giảm 9,4% so với năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng người di chuyển bình quân mỗi ngày đạt 6,16 triệu người, tăng 5,7% do kỳ nghỉ lễ Trung thu năm nay ngắn hơn năm ngoái một ngày. Trong đó, có tối đa 6,86 triệu người dân di chuyển trong ngày Tết Trung thu, cao nhất trong cả kỳ nghỉ lễ.Bộ Địa chính và giao thông đã chọn ra 217 đoạn đường dự báo ùn tắc trong dịp nghỉ Tết, để tập trung quản lý, điều tiết giao thông. Ngoài ra, Bộ sẽ nâng 10% số lượt vận hành các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa.Trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay, Chính phủ cũng sẽ miễn phí đường cao tốc, đồng thời giảm tiền vé tàu cao tốc KTX, SRT cho các trường hợp bố mẹ từ địa phương lên thành phố ăn Tết Trung thu với con cái.