Chính giới tranh cãi về việc Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng không dự phiên chất vấn Chính phủ của Quốc hội

Chính giới Hàn Quốc đang khẩu chiến xoay quanh việc Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun không tham dự phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội ở lĩnh vực ngoại giao, thống nhất, an ninh, diễn ra vào chiều ngày 10/9.Đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng hai Bộ trưởng có lý do chính đáng, vì phải tham dự Hội nghị cấp cao về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự (REAIM 2024) diễn ra tại Seoul trong hai ngày 9-10/9. Đồng thời, việc này đã được chính giới phê chuẩn.Cụ thể, Bộ Ngoại giao đã trình đơn không thể tham dự phiên chất vấn lên hai đảng lớn vào ngày 30/8, và được Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành phê chuẩn vào ngày 3/9. Bộ Quốc phòng cũng đã trình đơn vào ngày 5/9 và được Đại diện hai đảng phê chuẩn vào ngày 9/9.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho nhấn mạnh việc hai Bộ trưởng không thể tham dự phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội đã được quyết định từ sớm thông qua phiên họp toàn thể Quốc hội. Hai Bộ trưởng không thể tham dự vì lý do bất khả kháng là phải tham dự một sự kiện quốc tế, và đã được hai đảng cùng Chủ tịch Quốc hội cho phép.Tuy nhiên, Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Chan-dae thì nhấn mạnh lịch trình các cuộc hội đàm song phương quan trọng của hai Bộ trưởng chủ yếu diễn ra vào tối muộn, trong khi các lịch trình được nêu ra làm lý do không tham dự phiên chất vấn chủ yếu là chụp ảnh lưu niệm, công bố chủ đề, thảo luận và tiệc tối. Vì vậy, hai Bộ trưởng chỉ đang lấy cớ tham dự sự kiện quốc tế để không tham dự phiên chất vấn tại Quốc hội. Ông Park chỉ trích hai quan chức trên đang coi thường Quốc hội, cảnh cáo sẽ truy cứu trách nhiệm nếu tiếp tục không tham dự phiên chất vấn Chính phủ.Các nghị sĩ của đảng đối lập Dân chủ đồng hành và đảng Đổi mới Tổ quốc đều đồng loạt chỉ trích sự vắng mặt của người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Các nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội thì đề nghị Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik yêu cầu các Bộ trưởng phải có mặt tại phiên chất vấn của Quốc hội, dù là vào 12 giờ đêm cùng ngày.