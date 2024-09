Photo : KBS News

Các học giả về chính trị quốc tế đã đề xuất với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc rằng Seoul nên dẫn đầu các cuộc thảo luận trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về các lĩnh vực thế mạnh như an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo, trên cương vị là một nước thành viên không thường trực.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đề xuất trên được đưa ra trong cuộc gặp vào ngày 9/9 giữa Chủ tịch Hội nghiên cứu về chính trị quốc tế Hàn Quốc Ma Sang-yoon (giáo sư Quốc tế học, Đại học Công giáo Hàn Quốc), giáo sư Kim Tae-hyung từ Đại học Sungkyunkwan và các học giả khác thuộc Hội, cùng các quan chức trong đó có Đại diện cấp cao phụ trách về Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thuộc Bộ Ngoại giao Lee Kyung-chul.Các học giả chỉ ra rằng Hàn Quốc, với tư cách là một nước thành viên thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cần quan tâm và đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề nổi cộm trong khu vực như xung đột ở Myanmar và tình hình tại Afghanistan.Các bên tham gia nhấn mạnh Seoul nên mở rộng mối quan hệ với các nước đang phát triển ở Nam bán cầu dựa trên kinh nghiệm phát triển kinh tế và dân chủ, đồng thời chuẩn bị đối phó với các ảnh hưởng từ bên ngoài như Bầu cử Tổng thống Mỹ và các vấn đề liên quan đến Hội đồng bảo an.Đáp lại, Bộ Ngoại giao cho biết dù Hội đồng bảo an đang gặp phải sự chia rẽ và xung đột giữa các nước thành viên thường trực, nhưng Hàn Quốc vẫn nỗ lực hình thành sự đồng thuận để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Vai trò của các nước đang phát triển và các nước thành viên không thường trực trong Hội đồng bảo an ngày càng gia tăng.