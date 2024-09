50% bệnh viện tại Hàn Quốc có tỷ lệ vận hành phòng cấp cứu sụt giảm do bác sĩ nội trú nghỉ việc

Photo : KBS News

Công đoàn y tế Hàn Quốc cho biết theo kết quả khảo sát thực tế tình trạng vận hành phòng cấp cứu tại 65 cơ sở y tế như bệnh viện công, bệnh viện tư và cơ sở y tế địa phương trên toàn quốc từ ngày 4-9/9, có 50,7% (33 nơi) đạt tỷ lệ vận hành phòng cấp cứu thấp hơn so với trước khi các bác sĩ nội trú xin nghỉ việc tập thể.Cụ thể, có 30,7% (20 nơi) cơ sở y tế trả lời tỷ lệ vận hành phòng cấp cứu chỉ đạt ở mức 51% đến 80%, chiếm tỷ lệ nhiều nhất; 15,3% cho biết tỷ lệ vận hành phòng cấp cứu thấp hơn mức 50%.64,6% (42 nơi) cơ sở y tế tham gia khảo sát cho biết đã phát sinh tình trạng lỗ hổng trong điều trị cấp cứu do thiếu bác sĩ hay do các bác sĩ nghỉ việc. 55,3% cơ sở (36 nơi) trả lời hệ thống điều trị khẩn cấp ở phòng cấp cứu vẫn đang cố cầm cự được nhưng khá bất ổn.Về thời gian vận hành phòng cấp cứu, 93,8% (61 nơi) cho biết không thu thời gian hoạt động, vẫn mở cửa 24/24 tiếng; các cơ sở còn lại trả lời đang thu hẹp thời gian hoạt động xuống dưới 24 tiếng.Phía Công đoàn y tế giải thích sau khi các bác sĩ nội trú rời khỏi bệnh viện, những nhân lực còn lại đang đóng vai trò chủ chốt trong việc vận hành phòng cấp cứu. Công đoàn kêu gọi các bác sĩ nội trú nhanh chóng quay trở lại làm việc, để không gây trở ngại tới việc vận hành phòng cấp cứu thêm nữa.Liên quan tới việc giới y tế bày tỏ lập trường sẽ tái cân nhắc về chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y năm học 2025 trước đề xuất của chính giới về việc lập một cơ chế thảo luận giữa chính giới, Chính phủ và giới y tế gần đây, công đoàn y tế chỉ ra rằng việc hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong bối cảnh công tác tuyển sinh đã bắt đầu sẽ dẫn đến những thiệt hại lớn cho thí sinh, cũng như gây hỗn loạn trong xã hội.