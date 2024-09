70% thanh niên 25-39 tuổi tại Hàn Quốc chưa kết hôn

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/9 công bố tài liệu "Phân tích đặc điểm kinh tế xã hội năm 2022 của thanh niên 25-39 tuổi đã hoặc chưa kết hôn".Theo số liệu năm 2022, trong tổng số 9.774.000 thanh niên thuộc nhóm tuổi trên, có 6.484.000 người, chiếm 66,3% chưa kết hôn. Tỷ lệ đã kết hôn là 33,7%, có chiều hướng giảm đều đặn từ năm 2020 (38,5%). Trong đó, tỷ lệ đã kết hôn ở nữ giới là 40,4%, nam giới là 27,5%. Tỷ lệ đã kết hôn ở độ tuổi từ 25-29 tuổi là 7,9%, từ 30-34 tuổi là 34,2%, từ 35-39 tuổi là 60,3%.Tỷ lệ thanh niên có việc làm tham gia 4 loại hình bảo hiểm xã hội ở nhóm đã kết hôn là 73,9%, chưa kết hôn là 72,8%. Thu nhập trung vị của người đã kết hôn là 40.560.000 won (30.170 USD)/năm, của người chưa kết hôn là 32.290.000 won (24.020 USD)/năm. 76,7% thanh niên đã kết hôn đang sống tại chung cư, cao hơn so với tỷ lệ chưa kết hôn (47,6%).Tỷ lệ thanh niên kết hôn cũng có sự khác biệt tùy theo khu vực sinh sống. Tỷ lệ kết hôn ở thanh niên sống tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô là 31,7%, ở các địa phương còn lại là 36,1%. Cục Thống kê phân tích điều này là do sự khác biệt về cơ cấu dân số theo từng địa phương.Trong số những thanh niên đã kết hôn, tỷ lệ đã sinh con là 74,7%, thấp hơn 0,9% so với năm 2021 (75,6%). 50,6% thanh niên chưa kết hôn vẫn đang sống chung với bố mẹ, có chiều hướng giảm dần qua các năm.