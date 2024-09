Các địa phương Hàn Quốc đón đợt nắng nóng muộn dù đã bước sang tháng 9

Photo : YONHAP News

Trong đêm ngày 9/9, nhiều nơi tại Hàn Quốc xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới, tức nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm vượt ngưỡng 25 độ C.Nhiệt độ thấp nhất trong đêm tại thủ đô Seoul là 25,6 độ C, thành phố Incheon là 26,1 độ C, đảo Jeju là 27,3 độ C. Đối với thủ đô Seoul, đây là hiện tượng đêm nhiệt đới muộn nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục năm 1935. Còn tại đảo Jeju, trong năm nay đã có 64 ngày ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới, nhiều nhất trong lịch sử quan trắc tại hòn đảo này.Trong khi đó, gió Đông Nam nóng đang tràn vào Hàn Quốc, đợt nắng nóng muộn lần này được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Trong ngày 10/9, phần lớn các địa phương trên cả nước được dự báo có nhiệt độ cao nhất ban ngày trong khoảng 33 độ C. Nhiệt độ ban ngày tại Seoul và thành phố Daejeon là 35 độ C, tại thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) là 33 độ C. Nhiều địa phương đã được ban cảnh báo nắng nóng.Đợt nắng nóng lần này dự kiến sẽ chững lại sau trận mưa trên phạm vi cả nước vào ngày 12/9. Lượng mưa tại khu vực vùng núi đảo Jeju tới ngày 12/9 được dự báo đạt trên 120 mm, các địa phương còn lại phần lớn cũng có mưa, phổ biến trong khoảng 60 mm.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo dù nhiệt độ sẽ giảm dần nhưng thời tiết trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu tới sẽ vẫn tiếp tục nắng nóng trong khoảng 30 độ C.