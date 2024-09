Chính giới công kích về chính sách với Nhật Bản của Chính phủ đương nhiệm tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Tại phiên chất vấn Chính phủ của Quốc hội ở lĩnh vực ngoại giao, thống nhất, an ninh ngày 10/9, chính giới Hàn Quốc tập trung công kích lẫn nhau về chính sách với Nhật Bản của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật "lệch nhịp" dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.Nghị sĩ Yoon Sang-hyun của đảng này chỉ ra rằng trong vòng hai năm qua, Tổng thống Yoon đã 12 lần gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản, mở ra một thời kỳ chuyển biến lớn trong quan hệ với Tokyo. Vậy nhưng đảng đối lập lại hạ thấp những thành quả ngoại giao này, chỉ khăng khăng tuyên truyền kích động chống Nhật.Về phát biểu trên của nghị sĩ Yoon, Thủ tướng Han Duck-soo phát biểu rằng trong Tuyên bố chung Hàn-Nhật năm 1998 dưới thời cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo, Nhật Bản đã xin lỗi một cách rõ ràng về các vấn đề lịch sử.Ngay lập tức, các nghị sĩ của đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã chỉ trích gay gắt phát biểu này của ông Han, đặt câu hỏi ông đang là Thủ tướng của nước nào, và liệu các đời Thủ tướng Abe Shinzo, Kishida Fumio đã xin lỗi hay chưa.Nghị sĩ Chung Dong-young của đảng đối lập đặt vấn đề về nội dung một cuộc phỏng vấn gần đây của Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Kim Tae-hyo, khi cho rằng nếu cứ ép Tokyo phải xin lỗi một cách khiên cưỡng thì sẽ không giúp ích gì cho quan hệ Hàn-Nhật. Nghị sĩ Chung chỉ trích ông Kim đang liên tục phát ngôn thay cho Nhật Bản, phải bị cách chức ngay lập tức khỏi Văn phòng An ninh quốc gia.Mặt khác, chính giới cũng bất đồng ý kiến về chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ đương nhiệm. Nghị sĩ Kim Ki-woong của đảng Sức mạnh quốc dân nhắc tới việc Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in từng cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, và vụ công chức Hàn Quốc bị miền Bắc bắn chết trên biển Tây. Ông này chỉ trích Chính phủ tiền nhiệm chỉ cố gắng không kích động Bình Nhưỡng, nếu có đề nghị từ nước này là sẵn sàng thực thi những biện pháp đi ngược lại Hiến pháp, chỉ khiến đối thoại liên Triều xấu đi.Ngược lại, nghị sĩ Han Jeoung-ae của đảng Dân chủ đồng hành thì đặt vấn đề rằng Chính phủ đương nhiệm đang cho phép rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, một hành vi có yếu tố vi phạm pháp luật. Theo nghị sĩ này, việc rải truyền đơn ở Khu vực cấm bay là vi phạm Luật An toàn hàng không. Ngoài truyền đơn, việc rải USB hay radio sóng ngắn sang miền Bắc là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về việc cấm đưa thiết bị điện tử sang Bắc Triều Tiên.