Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh mạng Hàn Quốc 2024

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 11/9 đã tham dự "Hội nghị thượng đỉnh an ninh mạng Hàn Quốc 2024" (Cyber Summit Korea 2024) diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (Seoul).Đây là sự kiện được Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) và Hội đồng Nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia (NST) Hàn Quốc đồng tổ chức lần đầu tiên, nhằm thảo luận phương án phối hợp của tổ chức quốc tế về mối đe dọa an ninh mạng.Hội nghị này được diễn ra đồng thời cùng cuộc diễn tập an ninh mạng quốc tế "APEX 2024" do Hàn Quốc lần đầu tổ chức, một cam kết của Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Ông Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc là một cường quốc về an ninh mạng nhờ liên tục phát triển được năng lực phòng thủ và hệ thống an ninh trong quá trình đối phó với các cuộc tấn công mạng của thế lực thù địch, trong đó có Bắc Triều Tiên. Seoul sẽ tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế, với vai trò là một trung tâm huấn luyện an ninh mạng quốc tế, đại diện cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ông Yoon chỉ ra rằng các tổ chức tin tặc, tội phạm an ninh mạng được đứng sau bởi một quốc gia chuyên chế, đang lợi dụng công nghệ để tiến hành các cuộc tấn công mạng ngày càng đa dạng và tinh vi hơn. Các cuộc tấn công này nếu nhắm vào các cơ quan trọng yếu hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng thì sẽ có thể đe dọa lớn tới sự an toàn của người dân và an ninh quốc gia. Các nước trên thế giới đang thoát khỏi khái niệm phòng thủ đơn lẻ, mà chuyển sang đoàn kết để đối phó tích cực với mối đe dọa an ninh mạng, chuyển đổi sang một nền an ninh mạng chủ động.Thông qua hội nghị lần này, Hàn Quốc sẽ chia sẻ với thế giới về năng lực và kinh nghiệm của Seoul, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ an toàn và sự thịnh vượng của nhân loại.Mặt khác, sau lễ khai mạc hội nghị, Tổng thống Yoon đã theo dõi màn thử nghiệm về quá trình thăm dò và đối phó với cuộc tấn công mạng của Cơ quan Tình báo quốc gia, khích lệ tinh thần những người liên quan.