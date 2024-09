Hàn Quốc và các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lên án hợp tác quân sự Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun, Tư lệnh Liên hợp quốc Paul LaCamera cùng đại diện 17 nước thành viên của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 10/9 đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lần thứ hai được tổ chức tại Seoul.Sau hội nghị, các bên đã ra tuyên bố chung, bày tỏ lo ngại về các động thái thắt chặt quan hệ quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên, hối thúc hai nước này dừng hợp tác quân sự ngay lập tức.Tuyên bố chỉ ra rằng hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva (bao gồm giao dịch vũ khí và hợp tác công nghệ) thông qua "Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều" không chỉ vi phạm cùng lúc nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mà còn là hành vi trái phép và hết sức nguy hiểm.Các nước kịch liệt lên án chương trình hạt nhân, tên lửa trái phép của Bình Nhưỡng, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; nhấn mạnh về vai trò quan trọng của cộng đồng quốc tế để khiến miền Bắc dừng các hành vi trái phép này.Tuyên bố khẳng định các bên sẽ đối phó chung nếu miền Bắc nối lại các hành vi thù địch hoặc tấn công quân sự đe dọa tới an ninh của Seoul, vi phạm nguyên tắc của Liên hợp quốc. Các bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tập trận, diễn tập đa phương, tăng cường chia sẻ thông tin và đoàn kết, đối phó với những mối đe dọa an ninh hiện hữu; đồng thời thảo luận về phương án cần thiết để tăng cường vai trò là nền tảng hợp tác đa phương nhằm duy trì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục xúc tiến giao lưu cấp cao, bao gồm cả hội nghị này, để tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.