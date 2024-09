Kết quả Hội nghị cấp cao về sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự 2024

Photo : YONHAP News

Hội nghị cấp cao về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự (REAIM 2024) đã diễn ra trong hai ngày 9-10/9 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của phái đoàn Chính phủ, tổ chức dân sự và giới học thuật đến từ 96 nước. Hội nghị lần thứ hai năm nay do Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore, Kenya và Anh đồng chủ trì.Sau hội nghị, 61 nước đã thông qua "Kế hoạch hành động" (Blueprint for Action), trong đó có nội dung chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo không làm suy yếu mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng điều quan trọng là phải duy trì sự kiểm soát và tham gia của con người vào mọi hành động cần thiết trong việc cung cấp thông tin và thực thi quyết định có chủ quyền liên quan tới sử dụng vũ khí hạt nhân.Ngoài ra, cần thiết phải ngăn chặn việc các quốc gia và các chủ thể phi quốc gia, bao gồm cả các nhóm khủng bố, sử dụng công nghệ AI theo cách góp phần phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kế hoạch trên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập các biện pháp kiểm soát và an ninh mạnh mẽ để ngăn chặn "những kẻ vô trách nhiệm" có được hoặc lạm dụng năng lực trí tuệ nhân tạo ở lĩnh vực quân sự.Các nước tham gia hội nghị đánh giá rằng việc sử dụng AI ở lĩnh vực quân sự có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau, như gia tăng nhận thức tình huống, độ chính xác và tính hiệu quả, giúp ích trong việc duy trì hòa bình. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến những hệ lụy không lường trước được do lỗi thiết kế, hay lạm dụng công nghệ, chạy đua vũ trang, gia tăng khả năng xảy ra tranh chấp.Theo đó, các bên đã thống nhất các tiêu chuẩn rằng con người, không phải máy móc, phải chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng công nghệ đó phải tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.Mặc dù kế hoạch hành động này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng được kỳ vọng sẽ tác động đến quá trình thiết lập các chuẩn mực liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong cộng đồng quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ xúc tiến các cuộc thảo luận tiếp theo tại Đại hội đồng Liên hợp quốc dựa trên bản kế hoạch này.35 quốc gia, trong đó có Israel và Trung Quốc, đã tham dự cuộc họp nhưng không ký vào kế hoạch hành động, kết quả của Hội nghị REAIM lần này.