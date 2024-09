Photo : YONHAP News

Tại Hội thảo về kinh tế và an ninh Hàn-Mỹ diễn ra ở Washington ngày 10/9 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp và an ninh Alan Esteves chỉ ra rằng cần thiết phải cản trở Trung Quốc có được công nghệ tiên tiến để đe dọa an ninh của Mỹ và các nước đồng minh.Đặc biệt, Thứ trưởng Esteves đề cập tới bộ nhớ băng thông cao (HBM) được sử dụng trong các đơn vị xử lý đồ họa (GPU), nền tảng của trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời cho biết trong số ba doanh nghiệp trên thế giới sản xuất HBM thì hai nơi là doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông Esteves nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng năng lực HBM chỉ cho Mỹ và tỏ ý cảm ơn tới Hàn Quốc về sự hợp tác này.HBM là bộ nhớ hiệu suất cao được tạo ra bằng cách xếp chồng nhiều bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) theo chiều dọc, cần thiết để chạy bộ tăng tốc AI. Hiện tại, SK Hynix và điện tử Samsung của Hàn Quốc, và Micron của Mỹ đang thống trị thị trường HBM toàn cầu. Washington được cho là đang thảo luận với Seoul về việc kiểm soát xuất khẩu HBM sang Bắc Kinh.Trả lời phỏng vấn của báo giới sau buổi hội thảo, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo từ chối trả lời cụ thể, chỉ cho biết Washington đã đề nghị Seoul trao đổi về vấn đề liên quan.Phát biểu tại hội thảo cùng ngày, Chánh Văn phòng Cheong chỉ ra rằng sự ủng hộ và hợp tác của các nước lớn, bao gồm Mỹ, trong việc thiết lập mạng lưới an toàn ở lĩnh vực kinh tế và an ninh là vô cùng cần thiết. Hợp tác với Washington trong việc kiểm soát xuất khẩu và an ninh công nghệ cũng cần được tăng cường hơn nữa để nâng cao hiệu quả của các biện pháp an ninh, kinh tế.Về phần mình, Thứ tưởng Esteves một lần nữa kêu gọi Seoul tham gia vào biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc với các mặt hàng như máy tính lượng tử, thiết bị sản xuất chíp bán dẫn tiên tiến và máy in ba chiều (3D) được Bộ thương mại Mỹ công bố vào ngày 5/9 vừa qua.