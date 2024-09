Bắc Triều Tiên chuyển sang khiêu khích tên lửa sau vụ thả bóng bay chứa rác xuống miền Nam

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên ngày 12/9 đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc sau 5 ngày liên tiếp (4-8/9) thả bóng bay chứa rác thải về phía miền Nam.Theo quân đội, tên lửa này đã bay được khoảng 360 km trước khi rơi xuống biển. Được biết, cách Bình Nhưỡng khoảng 360 km về phía Đông có hòn đảo của miền Bắc thường được sử dụng làm nơi thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Nếu các bệ phóng này được điều chỉnh hướng về phía Nam, tên lửa có thể bay tới các thành phố lớn của Hàn Quốc như thủ đô Seoul, thành phố Daejeon (miền Trung) và cả những thành phố có các cơ sở quân sự quan trọng như thành phố Gyeryong (tỉnh Nam Chungcheong), thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong).Hiện tại, Seoul đang phân tích thêm thông tin của tên lửa được phóng ra từ khu vực gần Bình Nhưỡng, hướng về vùng biển phía Đông của Hàn Quốc và tăng cường giám sát, cũng như cảnh giác để sẵn sàng đối phó với các vụ phóng tiếp theo của Bắc Triều Tiên.Đây là lần phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của miền Bắc trong hơn hai tháng, kể từ khi nước này phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực huyện Changyon, tỉnh Nam Hwanghae về phía Đông Bắc vào ngày 1/7.Ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm ba bên với Mỹ và Nhật Bản. Ba nước đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và cho rằng đây là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh của bán đảo Hàn Quốc và cả cộng đồng quốc tế.Theo đó, quân đội ba nước sẽ phối hợp để chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, nhằm duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, đồng thời thực hiện các biện pháp đối phó cứng rắn với các hành động khiêu khích và đe dọa của miền Bắc với nền tảng là liên minh vững chắc giữa Hàn-Mỹ và hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.