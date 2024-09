Hàn Quốc ghi nhận quy mô thâm hụt ngân sách Nhà nước lớn thứ ba trong lịch sử

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/9 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế - số tháng 8/2024", trong đó, thu nhập quốc gia tính đến tháng 7 đạt 208.800 tỷ won (155,8 tỷ USD), giảm 8.800 tỷ won (6,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.Xét về các loại thuế, tính đến tháng 7, nguồn thu thuế giá trị gia tăng đạt 6.200 tỷ won (4,6 tỷ USD) do tiêu dùng tăng và hoàn thuế giảm. Thuế thu nhập cũng tăng thêm 100 tỷ won (74,6 triệu USD) nhờ thu nhập từ lãi cao. Tuy nhiên, thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn giảm 15.500 tỷ won (11,6 tỷ USD) do kết quả kinh doanh yếu kém của các doanh nghiệp từ năm 2023. Thuế giao dịch chứng khoán và thuế hải quan cũng giảm lần lượt 400 tỷ won (298,5 triệu USD) và 100 tỷ won (74,6 triệu USD).Thu nhập ngoài thuế trong 7 tháng năm nay đạt 18.400 tỷ won (13,7 tỷ USD), tăng 1.100 tỷ won (820,6 triệu USD) so với một năm trước. Thu nhập từ nguồn quỹ tăng 11.600 tỷ won (8,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, đạt 129.900 tỷ won (96,9 tỷ USD). Mặc dù thu nhập từ thuế giảm, nhưng thu nhập ngoài thuế và từ các quỹ tăng, dẫn đến tổng thu nhập tính đến tháng 7 đạt 357.200 tỷ won (266,5 tỷ USD), tăng 3.900 tỷ won (2,9 tỷ USD) so với tháng 7 năm ngoái.Tổng chi tiêu của Chính phủ đạt 409.500 tỷ won (305,5 tỷ USD), tăng 18.300 tỷ won (13,7 tỷ USD) so với một năm trước do chi tiêu cho các khoản hỗ trợ bảo hiểm y tế tăng 3.200 tỷ won (2,4 tỷ USD), trợ cấp hưu trí cơ bản và trợ cấp cha mẹ lần lượt tăng 1.200 tỷ won (895 triệu USD) và 1.100 tỷ won (820 triệu USD). Theo đó, cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) thâm hụt 52.300 tỷ won (39 tỷ USD).Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, cũng thâm hụt 83.200 tỷ won (62 tỷ USD). Mặc dù tình hình đã được cải thiện so với mức thâm hụt 103.400 tỷ won (77,1 tỷ USD) vào tháng 6, nhưng lại tăng thêm 15.300 tỷ won (11,4 tỷ USD) so với một năm trước. Xét theo cùng thời điểm, đây là mức thâm hụt lớn thứ ba trong lịch sử, chỉ sau năm 2020 và 2022.Nợ quốc gia tính đến cuối tháng 7 là 1.159.300 tỷ won (864,9 tỷ USD), tăng 13.400 tỷ won (10 tỷ USD) so với tháng trước đó.