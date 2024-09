Chính phủ Hàn Quốc viện trợ 2 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả do lũ lụt

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/9 cho biết sẽ viện trợ nhân đạo quy mô 2 triệu USD cho Việt Nam để khắc phục thiệt hại do bão và mưa lớn cục bộ gần đây.Ngày 9/9, siêu bão "Yagi" tấn công mạnh vào Việt Nam, gây ra nhiều thiệt hại về người. Một vụ lở đất đã xảy ra ở vùng núi phía Bắc, vùi lấp cả một ngôi làng. Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cho biết tính đến ngày 11/9 có 181 người thiệt mạng và 145 người mất tích do sạt lở.Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm mực nước sông Hồng chảy qua Hà Nội dâng cao nhất trong vòng 20 năm qua, gây ngập lụt tại nhiều khu vực trong thành phố.Trong ngày 12/9, Chính quyền Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng khi mực nước sông tại thành phố lên đến 11,1m, đã vượt báo động 2 (10,5m) là 62 cm và cách báo động 3 (11,5m) là 38 cm. Báo động lũ cấp 2 được ban bố khi lũ tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng đến các vùng đồng bằng, ngoại trừ những thị trấn và thành phố được bảo vệ bởi đê điều. Đồng thời, nguy cơ xói mòn đê, cầu và bờ sông cũng tăng lên đáng kể.Tại thủ đô Hà Nội, nhiều khu vực quan trọng gần sông Hồng như quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên và Bắc Từ Liêm đã bị ngập lụt, buộc hàng nghìn người dân phải di dời đến các khu tạm trú do chính quyền địa phương lập ra.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ Seoul hy vọng khoản hỗ trợ lần này sẽ góp phần đóng góp vào việc khôi phục các khu vực bị thiệt hại và giúp người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.