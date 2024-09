Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO bác khả năng can thiệp quân sự vào bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào ngày 11/9 tại Seoul, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Rob Bauer phát biểu rằng dù Hàn Quốc và NATO đang mở rộng hợp tác, nhưng việc tổ chức này can thiệp quân sự khi xảy ra tình huống nguy cấp trên bán đảo Hàn Quốc là điều không hề dễ dàng.Ông này nhắc lại rằng khu vực tác chiến của NATO về cơ bản bao gồm các khu vực là Bắc Đại Tây Dương, châu Âu, Bắc Cực, biển Đen và Địa Trung Hải. Có những giới hạn đặt ra về việc can thiệp quân sự tại các khu vực khác, trừ khi được Liên hợp quốc phê chuẩn và 32 nước thành viên NATO chấp thuận đề nghị can thiệp của Seoul.Ông Bauer nhấn mạnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ chỉ tập trận trong khu vực tác chiến quy định, không bao gồm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nên khả năng NATO tập trận ở khu vực này là hầu như bằng không.Tuy nhiên, NATO có thể cử quan sát viên tới cuộc tập trận diễn ra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong thời gian qua, vẫn có trường hợp các nước thành viên NATO tập trận riêng với Hàn Quốc. Ngược lại, Seoul có thể cử tàu chiến tới khu vực tác chiến của NATO để tập trận chung.Về các động thái thắt chặt quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên, quan chức này nhận định Bắc Triều Tiên đang đóng vai trò mới là cung cấp đạn dược, thậm chí là sức lao động cho Nga; lo ngại Bình Nhưỡng đang tự tin rằng nước này đóng vai trò cần thiết với Matxcơva. Tuy nhiên, theo ông, sự thắt chặt quan hệ quân sự này có thể chỉ là nhất thời khi Nga đang giao chiến với Ukraine.NATO hiện đang hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến tranh với Nga. Trong khi đó, Hàn Quốc hiện chỉ đang hỗ trợ vật tư hậu cần nhằm mục đích phòng thủ như trang thiết bị gỡ mìn, áo chống đạn; một số ý kiến cho rằng Seoul phải hỗ trợ cả vũ khí sát thương cho Kiev. Về điều này, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho rằng việc hỗ trợ như thế nào thuộc quyền quyết định của mỗi nước.