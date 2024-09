Hai nước Hàn-Mỹ lo ngại về khả năng các công nghệ mới nổi được ứng dụng vào vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Koo-rae đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát quân bị và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins vào ngày 10/9.Bà Jenkins đang có mặt tại Seoul nhân tham dự Hội nghị cấp cao về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự (REAIM 2024), diễn ra trong hai ngày 9-10/9.Quan chức hai bên đã thảo luận xu hướng tăng cường sức mạnh hạt nhân, xúc tiến thay đổi học thuyết về vũ khí hạt nhân của các nước láng giềng, và tác động tới bán đảo Hàn Quốc. Hai bên bày tỏ lo ngại về khả năng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, vũ trụ, không gian mạng được ứng dụng vào vũ khí hạt nhân; nhất trí tăng cường đối phó chung.Seoul và Washington được cho là cũng đã thảo luận về phương án đối phó với việc Bắc Triều Tiên đẩy cao hạt nhân gần đây, và việc Nga tuyên bố sửa đổi nguyên tắc sử dụng hạt nhân.Hai bên đồng tình rằng phải phát đi tín hiệu thích hợp để người dân các nước đồng minh không cảm thấy bất an, nhất trí tiếp tục tham vấn trong thời gian tới. Quan chức hai nước đánh giá tình hình an ninh khu vực bán đảo Hàn Quốc và Đông Bắc Á đang xấu đi do các động thái hợp tác quân sự trái phép Nga-Triều; nhất trí đối phó một cách cứng rắn.Hai bên cũng đã thảo luận về nội dung dự thảo nghị quyết đầu tiên liên quan tới việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự, dự kiến sẽ được Hàn Quốc và Hà Lan đồng đệ trình lên Đại hội Liên hợp quốc vào tháng 10 tới dựa trên kết quả hội nghị REAIM 2024 vừa rồi.