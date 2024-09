Các chỉ số dịch COVID-19 tại Hàn Quốc có chiều hướng giảm 3 tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 13/9 công bố kết quả giám sát lấy mẫu bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cho biết dịch COVID-19 vẫn đang có dấu hiệu chững lại trong ba tuần liên tiếp.Số bệnh nhân nhập viện do mắc COVID-19 tại 220 cơ sở y tế trên toàn quốc trong tuần đầu tháng 9 (từ 1-7/9) là 549 người, giảm 34,4% so với một tuần trước, giảm 37,8% so với đỉnh dịch vào tuần đầu tháng 8 (1.452 ca).Tỷ lệ phát hiện virus COVID-19 trong số các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nặng trong tuần trước là 20 ca, giảm 59% so với tuần trước đó (49 ca).Các chỉ số khác như tỷ lệ phát hiện virus COVID-19 và nồng độ virus COVID-19 trong nước ngầm, số bệnh nhân COVID019 tại các phòng cấp cứu cũng đều tiếp tục giảm.KDCA cho biết dịch COVID-19 đang trong quá trình trở thành một bệnh truyền nhiễm thông thường như cúm mùa.Cùng ngày, cơ quan phòng dịch đã công bố đối sách tiêm chủng COVID-19 cho nhóm rủi ro cao vào mùa đông. Từ tháng 10 tới tháng 4 năm sau, cơ quan phòng dịch sẽ tiêm phòng COVID-19 miễn phí cho đối tượng là người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch, người sống trong các cơ sở dễ lây nhiễm. Việc tiêm phòng lần này nhắm tới biến thể JN.1, hiện đang chiếm 97,6% ca nhiễm COVID-19 trong nước.Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết vắc-xin JN.1 là loại vắc-xin mới đang được sử dụng tại nhiều nước khác như Nhật Bản, Anh căn cứ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có hiệu quả phòng dịch cao gấp khoảng 5 lần so với vắc-xin trước đó (XBB.1.4).Đặc biệt, loại vắc-xin mới này rất hiệu quả với nhóm trên 65 tuổi. Cơ quan phòng dịch khuyến nghị người dân tiêm phòng đồng thời cả vắc-xin COVID-19 và cúm mùa để phòng ngừa dịch bệnh vào mùa đông. KDCA khuyến nghị người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch như rửa tay thường xuyên, thông khí, đeo khẩu trang, che mũi miệng khi ho, phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan mạnh trở lại trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu.