Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 11/9 (giờ địa phương) dẫn lời một nguồn thạo tin người dân tộc Joseon (người Trung Quốc gốc Hàn) ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), cho biết trong vòng từ ngày 28-29/8 vừa qua, đã có 500 lao động Bắc Triều Tiên được cử tới thành phố Hồn Xuân của tỉnh này. Những lao động miền Bắc đã di chuyển bằng xe buýt cỡ lớn đi qua cửa khẩu Hồn Xuân nằm ở biên giới Trung-Triều.Nguồn tin trên cho biết thêm trước đó, miền Bắc đã rút những lao động cũ về nước, và cử nhân lực mới tới Trung Quốc vào cuối tháng 8.Về nội dung đưa tin trên của RFA, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đang chú ý theo dõi các động thái liên quan.Nếu nội dung trên là đúng thì đây sẽ là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên cử lao động quy mô lớn sang Trung Quốc kể từ sau đại dịch COVID-19, một động thái vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cũng đưa ra lập trường rằng việc một nước thứ ba tuyển dụng lao động Bắc Triều Tiên là vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc. Seoul hối thúc tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an.