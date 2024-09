Các doanh nghiệp Hàn Quốc thu hẹp đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 7 quý liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 13/9 công bố tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc trong quý II/2024 đạt 15,66 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm 7 quý liên tiếp.Trong đó, quy mô đầu tư ròng, bằng tổng quy mô đầu tư trực tiếp nước ngoài trừ đi giá trị cổ phần các nhà đầu tư bán ra, đạt 12,33 tỷ USD, giảm 6,1% so với một năm trước.Xét theo lĩnh vực, đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bảo hiểm giảm 17,4%, chế tạo giảm 10,5%, bất động sản giảm 7,7%, đều giảm so với cùng kỳ năm trước.Ngược lại, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài vào lĩnh vực khai khoáng tăng 42,9%, công nghệ thông tin tăng 41,9%, được phân tích là nhờ sự gia tăng tài nguyên qua chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu đầu tư vào các ngành công nghiệp đổi mới.Xét theo khu vực, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trực tiếp vào khu vực Bắc Mỹ nhiều nhất với 7 tỷ USD, tiếp theo tới khu vực châu Á và châu Âu.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thể hiện các hoạt động kinh doanh tại nước ngoài của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nước, nhằm mục đích tham gia vào hoạt động kinh doanh như mua cổ phiếu, cổ phần của các công ty quốc tế hoặc mở rộng tiến ra thành lập và điều hành văn phòng kinh doanh tại nước ngoài.Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định tâm lý của các nhà đầu tư Hàn Quốc bị co hẹp do ảnh hưởng của các yếu tố bất ổn về xu hướng hồi phục kinh tế toàn cầu, lãi suất cao kéo dài, tranh chấp trên toàn cầu, ảnh hưởng tới đầu tư trực tiếp nước ngoài.