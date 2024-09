Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình bị ly tán lần thứ hai tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Young-ho đã đọc thay bài phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol tại lễ kỷ niệm Ngày Gia đình bị ly tán lần thứ hai, được tổ chức tại Seoul vào ngày 15/9.Tổng thống nhấn mạnh thời gian đang trôi đi trong vô vọng do chính quyền Bắc Triều Tiên "đóng chặt cửa", trong khi các gia đình bị ly tán đang ngày càng tuổi cao sức yếu, nỗi đau mà họ trải qua ngày càng trở nên sâu sắc hơn.Ông Yoon nhấn mạnh vấn đề gia đình bị ly tán là bài toán nhân đạo cấp thiết nhất mà Chính phủ phải giải quyết. Mặc dù chính quyền miền Bắc đang từ chối giao lưu nhân đạo, nhưng miền Nam vẫn đang chủ động xúc tiến các phương án trong khả năng.Trong số hơn 130.000 người đăng ký đoàn tụ với người thân, mỗi năm lại có hơn 3.000 người nhắm mắt trong khi còn chưa được gặp lại gia đình. Tới nay, chỉ còn lại khoảng 40.000 người vẫn đang từng ngày ngóng chờ ngày đoàn tụ.Tổng thống nhắc đến việc Chính phủ điều tra về thực trạng các gia đình bị ly tán tại khu vực Bắc Mỹ vào năm ngoái, và mở rộng ra phạm vi toàn thế giới trong năm nay. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, tăng cường nền tảng hợp tác quốc tế về vấn đề gia đình bị ly tán.Theo Luật gia đình bị ly tán có hiệu lực từ tháng 3 năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc lấy ngày 13/8 Âm lịch hàng năm, hai ngày trước Tết Trung thu, là Ngày Gia đình bị ly tán, nhằm mục đích an ủi nỗi đau chia cắt, hình thành sự đồng thuận rộng rãi trong dân chúng để giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán vì chiến tranh.Lễ kỷ niệm năm nay do Bộ Thống nhất và chính quyền thành phố Seoul đồng tổ chức với chủ đề "Sẽ đồng hành cho tới ngày gặp lại", với sự tham gia của hơn 320 người gồm các gia đình bị ly tán, các tổ chức liên quan, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và các quan chức Chính phủ.