Lý do Mỹ triển khai nhiều tài sản trinh sát hơn tới bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 13/9 (giờ địa phương) Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby từ chối đưa ra phân tích về việc Bắc Triều Tiên gần đây công bố cơ sở sản xuất uranium làm giàu cao (HEU) sử dụng cho đầu đạn hạt nhân.Ông Kirby chỉ nhấn mạnh Mỹ vẫn đang tiếp tục theo dõi tham vọng hạt nhân của miền Bắc, cũng như các bước tiến trong chương trình và công nghệ tên lửa đạn đạo của nước này.Theo Điều phối viên Nhà Trắng, việc miền Bắc công khai cơ sở làm giàu uranium chính là một trong những lý do mà Chính phủ Tổng thống Joe Biden nỗ lực để thúc đẩy mạng lưới đồng minh, đối tác trong khu vực; và cũng là lý do để Washington triển khai nhiều hơn các tài sản tình báo, giám sát, trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận.Mặt khác, theo ông Kirby, đây cũng chính là lý do mà về mặt ngoại giao, Washington vẫn tiếp tục truyền đạt lập trường sẵn sàng ngồi xuống đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Matthew Miller cho biết đã theo dõi video về cơ sở làm giàu uranium cao mà miền Bắc công bố. Tuy nhiên, video mới này không thể hiện một năng lực nào mới của miền Bắc.Ông Miller nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để phòng thủ cho hai đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản, phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc.