Tổng thống Hàn Quốc khích lệ tinh thần cảnh sát, nhân viên cứu hỏa vẫn trực trong kỳ nghỉ Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jeong Hye-jeon ngày 15/9 cho biết cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tới thăm Sở Cảnh sát quận Gwanak (phía Nam Seoul) và Sở Phòng cháy chữa cháy quận Gangseo (phía Tây Seoul), động viên và khích lệ tinh thần các cảnh sát và nhân viên cứu hỏa vẫn đang làm việc trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2024.Tại Sở Cảnh sát quận Gwanak, Tổng thống nhấn mạnh quận Gwanak là nơi có tỷ lệ hộ gia đình một thành viên là phụ nữ, thanh niên cao nhất trên cả nước, đồng thời cũng là nơi có nhiều nhu cầu về dân sinh, trị an, với 140.000 cuộc gọi tới đường dây nóng Cảnh sát 112 vào năm ngoái.Tổng thống cam kết Nhà nước sẽ hỗ trợ hết sức để bù đắp cho sự cống hiến của các nhân viên cảnh sát, cũng như để nâng cao năng lực điều tra khoa học của họ. Thay mặt người dân, Tổng thống cảm ơn những cảnh sát đang lặng lẽ làm tròn nhiệm vụ tại vị trí của mình, để người dân có thể an tâm trong ngày lễ lớn của dân tộc; ca ngợi họ chính là những "anh hùng thực sự" của Hàn Quốc.Tại Sở Phòng cháy chữa cháy quận Gangseo, Tổng thống cũng ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn sự tận tụy của các chiến sĩ cứu hỏa, để người dân khu vực có thể an tâm hoạt động kinh tế và tận hưởng kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu.Ông Yoon đã tiến hành kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa và ứng phó với các vụ hỏa hoạn do cháy nổ xe ô tô điện; chỉ đạo phải thực thi nghiêm túc đối sách quản lý an toàn cháy nổ xe ô tô điện được Chính phủ công bố ngày 6/9 vừa qua.Cùng ngày, Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã tới thăm một cơ sở dành cho trẻ khuyết tật ở quận Eunpyeong, phía Bắc Seoul và tham gia các hoạt động tình nguyện như vẽ tranh, phát bánh kẹo, dọn dẹp khu vui chơi cùng các em nhỏ.