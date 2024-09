Hàn Quốc được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng IAEA lần thứ 68

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 68 diễn ra tại thủ đô Vienna (Áo) hôm 16/9 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhiệm kỳ tiếp theo.Trưởng phái đoàn Seoul tại các tổ chức quốc tế kiêm Đại sứ Hàn Quốc tại Áo Ham Sang-wook sẽ chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng từ ngày 16/9 đến ngày 20/9. Trong bài phát biểu nhậm chức, Đại sứ Ham cam kết nỗ lực thúc đẩy vai trò đặc biệt của IAEA trong việc hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng toàn cầu.Tại kỳ họp này, các vấn đề trọng tâm sẽ được đưa ra thảo luận bao gồm hạt nhân Bắc Triều Tiên, an toàn và an ninh hạt nhân tại Ukraine, hạt nhân của Iran, tình hình khu vực Trung Đông, hợp tác cung cấp tàu ngầm hạt nhân giữa liên minh an ninh ba nước Mỹ, Anh và Australia mang tên "AUKUS".Đại hội đồng là cơ quan quyết định chính sách cao nhất của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, quy tụ hơn 3.000 đại biểu từ 178 quốc gia thành viên trên toàn thế giới, chịu trách nhiệm xem xét về các vấn đề cần thảo luận, đưa ra khuyến nghị, thông qua nghị quyết, thẩm định việc gia nhập của nước thành viên, phê duyệt ngân sách và xem xét báo cáo hàng năm.Đây là lần thứ hai Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Đại hội đồng IAEA kể từ khi trở thành một trong những nước thành viên sáng lập cơ quan này vào năm 1957. Lần đầu tiên Hàn Quốc giữ vai trò này là vào năm 1989, khi tiến sĩ Jung Geun-mo của Quỹ Khoa học Hàn Quốc được bầu làm Chủ tịch tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 33.Sau khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nhiệm kỳ 2021-2022, Hàn Quốc tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng chỉ sau hai năm, đánh dấu một thành tựu lớn, thể hiện khả năng lãnh đạo trong cả hai cơ quan chính sách hàng đầu của IAEA.Một quan chức Bộ Ngoại giao cũng nhận định kết quả này đã phản ánh vai trò lãnh đạo và vị thế của Hàn Quốc tại IAEA khi Seoul đứng thứ 5 thế giới về công suất phát điện hạt nhân và là một trong 6 quốc gia có khả năng xuất khẩu công nghệ nhà máy điện hạt nhân.