Bộ Y tế Hàn Quốc ban hành hướng dẫn về việc từ chối điều trị bệnh nhân

Photo : YONHAP News

Trước lo ngại về tình trạng thiếu hụt dịch vụ y tế trong dịp Tết Trung thu, Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 13/9 đã đưa ra hướng dẫn mới về lý do chính đáng cho phép các phòng cấp cứu từ chối tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp thiếu nhân lực và cơ sở vật chất.Những lý do chính đáng để từ chối tiếp nhận bệnh nhân bao gồm: phòng cấp cứu thiếu nhân lực, trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất cần thiết để điều trị hiệu quả; bác sĩ đang bận chăm sóc bệnh nhân nặng và không thể nhận thêm bệnh nhân mới; trường hợp bệnh nhân hay người nhà có hành vi bạo lực, đe dọa, hoặc phá hoại cơ sở.Một quan chức Bộ Y tế cho biết theo Điều luật y tế khẩn cấp, các nhân viên y tế không được phép từ chối điều trị nếu không có lý do hợp lệ, và bản hướng dẫn mới đã cụ thể hóa những lý do chính đáng đó. Tuy nhiên, văn bản này vẫn chưa nêu rõ tiêu chí cụ thể về việc đánh giá thiếu hụt nhân lực và cơ sở vật chất, cũng như chưa chỉ rõ ai sẽ đảm nhiệm việc đánh giá các trường hợp này.Giới y tế đã yêu cầu Chính phủ đưa ra hướng dẫn chi tiết hơn để có thể áp dụng quy định này trong thực tiễn. Về phần mình, Chính phủ cũng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ các bệnh viện và lên kế hoạch bổ sung, điều chỉnh các lý do hợp lý cho việc từ chối tiếp nhận bệnh nhân.