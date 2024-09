Nền kinh tế Việt Nam có thể giảm 0,15% trong năm 2024 do bão Yagi

Photo : YONHAP News

Chính phủ Việt Nam ngày 16/9 cho biết cơn bão Yagi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực phía Bắc, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng (1,65 tỷ USD), khiến mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 giảm 0,15% so với dự báo ban đầu, vốn được ước tính trong khoảng từ 6,8 đến 7,0%.Tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Lào Cai, tốc độ tăng trưởng có thể giảm hơn 0,5%. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức tăng trưởng giảm 0,33%."Siêu bão" Yagi đổ bộ vào Việt Nam trong ngày 7/9, kéo theo hệ lụy là lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại về người nghiêm trọng. Tính đến ngày 16/9, số người tử vong do Chính phủ thống kê đã lên đến 291 người và 38 người vẫn còn mất tích.Nhiều cơ sở hạ tầng như đường sá và cầu cống bị tàn phá, nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt do mất điện và gián đoạn liên lạc.Sau Việt Nam, Myanmar cũng ghi nhận thiệt hại gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo của Cơ quan thông tin thuộc Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar ngày 16/9, số người thiệt mạng vì lũ lụt đã tăng lên 226 người và 77 người mất tích. Khoảng 72.900 ngôi nhà bị phá hủy, buộc 320.000 người phải sơ tán đến các khu tạm trú. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar cũng đã kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trước tình trạng hỗn loạn do lũ lụt từ bão Yagi.Cơn bão này cũng đã tấn công Philippines trước khi đổ bộ vào Việt Nam và còn gây ra lũ lớn ở các khu vực Chiang Mai và Chiang Rai thuộc miền Bắc Thái Lan.