Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Đông

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Kaechon (tỉnh Nam Pyongan) hướng về phía Đông Bắc.Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa miền Bắc phóng đã bay được khoảng 400 km. Quân đội Hàn-Mỹ hiện đang phân tích các thông số chi tiết như loại tên lửa; đồng thời tăng cường giám sát và cảnh giới, duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.Trước đó, vào ngày 13/9, truyền thông miền Bắc đã công bố về hạ tầng làm giàu uranium, nguyên liệu quan trọng để chế tạo đầu đạn hạt nhân. Lần này, Bình Nhưỡng lại tiếp tục có hành động khiêu khích bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Bắc Triều Tiên trong vòng 6 ngày, kể từ khi nước này phóng pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn ra vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc vào ngày 12/9.Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Changyon, tỉnh Nam Hwanghae về phía Đông Bắc vào ngày 1/7, Bắc Triều Tiên đã tạm ngừng các hành động khiêu khích do chịu thiệt hại từ mưa lũ. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang đến gần, miền Bắc đang có xu hướng đẩy cao các động thái thị uy sức mạnh hòng thu hút sự chú ý.Ngay sau khi miền Bắc phóng tên lửa, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh do Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia In Seong-hwan chủ trì, nghe báo cáo từ các cơ quan liên quan, kiểm tra và thảo luận các biện pháp đối phó của quân đội.